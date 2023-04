Corea del Nord: il missile lanciato ieri ha eluso i radar giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone non è stato in grado di predire accuratamente la traiettoria del missile balistico a raggio intermedio lanciato ieri dalla Corea del Nord, perché quest'ultimo è sparito dai radar dopo il lancio. Lo ha ammesso il portavoce e segretario capo di gabinetto del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, che ha spiegato così la breve attivazione dell'allerta aerea nella prefettura settentrionale giapponese di Hokkaido nella mattinata di ieri, nonostante il missile si sia inabissato all'estero nelle acque territoriali del Giappone. Secondo il quotidiano "Nikkei", la modifica di altitudine, propellente e siti di lancio da parte della Corea del Nord complica il monitoraggio dei test balistici nordcoreani. Il quotidiano ricorda che il ministero della Difesa giapponese è solito comunicare informazioni quali l'altitudine, la distanza di volo e il punto d'impatto dei missili nordcoreani entro un'ora o due dal momento del lancio. Il ministero non ha fornito però alcuna comunicazione dopo il lancio del missile avvenuto attorno alle 7:22 di ieri (ora locale). Durante un resoconto fornito ai parlamentari del Partito liberaldemocratico giapponese, il ministero della Difesa ha riferito che l'ultimo missile lanciato dalla Corea del Nord potrebbe aver raggiunto un'altitudine tale da porlo oltre la portata dei radar giapponesi. (segue) (Git)