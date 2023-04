Corea del Nord: il missile lanciato ieri ha eluso i radar giapponesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha dichiarato lunedì 10 aprile che il Paese rafforzerà il proprio arsenale nucleare in maniera più "pratica e offensiva", in occasione di un incontro con alti ufficiali delle forze armate tesi a discutere la risposta del Paese alle "frenetiche" esercitazioni militari di Stati Uniti e Corea del Sud. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Kcna", secondo cui Kim ha presieduto un incontro della Commissione militare centrale del Partito del lavoro. Durante l'incontro sono stati discussi il rafforzamento delle capacità di difesa del Paese e i "preparativi di guerra" in risposta alle esercitazioni dei Paesi avversari. Kim e la commissione hanno analizzato la situazione di sicurezza nella Penisola coreana, dove "gli imperialisti statunitensi e i loro fantocci traditori (sud)coreani sono sempre più espliciti nei loro preparativi per una guerra di aggressione", riferisce l'agenzia. (segue) (Git)