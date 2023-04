Sri Lanka: Giappone, India e Francia annunciano piattaforma comune per colloqui sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone, India e Francia hanno concordato il lancio di una piattaforma comune per colloqui tra creditori sulla ristrutturazione del debito dello Sri Lanka. Lo ha annunciato da Washington il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki, spiegando che i tre Paesi sperano di fare della piattaforma un modello per la soluzione dei problemi di indebitamento delle economie a medio reddito. "Essere in grado di lanciare questo processo negoziale riunendo un gruppo così ampio di creditori è un risultato storico", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che "questo comitato è aperto a tutti i creditori". Il direttore generale del Tesoro francese, Emmanuel Moulin, ha dichiarato che la nuova piattaforma di dialogo tra creditori è pronta a tenere la prima sessione di colloqui "il prima possibile". Non è chiaro però, almeno per il momento, se all'iniziativa aderirà anche la Cina, che è il principale creditore bilaterale dello Sri Lanka. Secondo i dati ufficiali del governo di Colombo, lo Sri Lanka ha accumulato un debito di 7,1 miliardi di dollari nei confronti dei creditori bilaterali: la Cina vanta un credito di 3 miliardi di dollari, il Club di Parigi 2,4 miliardi di dollari e l'India 1,6 miliardi di dollari. Il governo singalese deve anche rinegoziare più di 12 miliardi di dollari di eurobond con creditori privati internazionali e 2,7 miliardi di dollari di prestiti commerciali. (segue) (Was)