Asia: cambiamento climatico, Adb fornirà altri 15 miliardi di dollari ai Paesi emergenti

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) fornirà altri 15 miliardi di dollari per finanziare il contrasto al cambiamento climatico nei Paesi emergenti della regione asiatica, sulla base di un nuovo modello di credito accelerato. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il presidente dell'Adb, Masatsugu Asakawa. Le economie avanzate forniranno garanzie per 3 miliardi di dollari, consentendo all'Adb di erogare finanziamenti d'importo cinque volte superiore a tale cifra. Asakawa ha sottolineato che l'Adb farà ricorso per la prima volta a questo modello di garanzia dei Paesi avanzati: "Se avremo successo, (il nuovo modello) potrebbe essere adottato da altre banche di sviluppo", ha dichiarato. La banca di sviluppo solleciterà le banche commerciali ed altri attori privati ad aderire agli sforzi per espandere ulteriormente gli investimenti. "L'Adb diventerà una banca climatica", ha dichiarato Asakawa, spiegando che nei Paesi emergenti della regione c'è una vasta domanda insoddisfatta di capitale per progetti climatici. Il G20 ha recentemente rinnovato un appello alle banche di sviluppo multilaterali ad aumentare il loro sostegno finanziario. Una priorità dell'Adb sarà di sostenere la dismissione del carbone; secondo Asakawa, "il novanta per cento delle centrali elettriche a carbone che hanno meno di 20 anni sono concentrate nell'Asia-Pacifico. Se non facciamo qualcosa a riguardo, rimarranno in servizio per altri vent'anni". (Git)