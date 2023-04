Italia-Usa: Giorgetti a Washington, al centro dei colloqui anche energia e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a margine della visita, Giorgetti incontrerà oggi la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, e domani la titolare del Tesoro, Janet Yellen. Oltre ai principali temi economici e all’agenda bilaterale, durante i colloqui sarà anche affrontato il tema del posizionamento italiano nei confronti della Cina. Secondo quanto si apprende, i rappresentanti del governo statunitense hanno già espresso interesse su questo punto, durante i bilaterali e le conversazioni informali avute finora dal ministro nel quadro della visita. Il tema del posizionamento di Roma acquisisce ulteriore importanza alla luce dell’accordo tra Italia e Cina sulla Via della seta, sottoscritto nel 2019 e in scadenza alla fine del 2023. (segue) (Was)