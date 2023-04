Italia-Usa: Giorgetti a Washington, al centro dei colloqui anche energia e Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune fonti hanno anche indicato che il ministro, in ambito G7 e G20 e sempre in maniera informale, ha posto il tema della spesa per la difesa riferita alle missioni internazionali, già affrontato dall’Italia in sede europea. Roma chiede che tali spese, le quali includono anche gli aiuti militari all’Ucraina, vengano considerate extra-debito. Si tratta di un tema che coinvolgerebbe anche altri Paesi, dal momento che il calcolo della spesa militare per le missioni internazionali come nuovo debito potrebbe costringere alcune nazioni ad aumentare ulteriormente il proprio debito pubblico, o ad operare tagli alle spese. Una questione, quest’ultima, che potrebbe essere affrontata anche al prossimo Consiglio economia e finanza (Ecofin) dell’Unione europea. (Was)