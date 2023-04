Ucraina: “New York Times”, Ecuador ha valutato forniture di elicotteri a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ecuador ha valutato negli ultimi mesi la possibilità di inviare elicotteri Mi-17, di progettazione sovietica, all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. È quanto si legge in uno dei documenti classificati statunitensi comparsi negli ultimi mesi su una serie di piattaforme social, ottenuto dal “New York Times”. Nel documento, in cui non viene chiarito se le autorità dell’Ecuador abbiano effettivamente inviato i mezzi a Kiev, viene precisato che la mossa avrebbe incontrato il sostegno di Washington. Si tratterebbe del primo Paese latino-americano ad inviare forniture militari all’Ucraina, nel quadro del conflitto in corso nel Paese. In una nota, il ministero degli Esteri di Quito ha smentito qualsiasi trattativa con Kiev, affermando che “donazioni relative a forniture militari non sono previste dalla legge dell’Ecuador, e quindi una operazione del genere sarebbe impossibile”. Nel documento si afferma anche che le autorità del Paese latino-americano avrebbero voluto inviare all’Ucraina gli elicotteri Mi-17, ormai obsoleti, nella speranza di concordare successivamente con gli Stati Uniti la fornitura di mezzi più aggiornati. (Was)