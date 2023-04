Milano: Al via ciclo di incontri 2023 su design e sostenibilità organizzato dal gruppo Monrif (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Riccardo Balbo, Direttore Accademico del Gruppo IED il ruolo della formazione nel Design “raccoglie più che in altri settori la sfida della ‘filiera’ e del ‘distretto’, elementi che continuano a giocare un ruolo centrale per l’economia del nostro Paese, in Europa e nel mondo. “Formare generazioni di cittadini e professionisti nutriti con valori, competenze e pensiero critico, in grado di immaginare domande nuove prima che soluzioni innovative – ha aggiungo Balbo, spiegando che - va di pari passo con il riconoscimento che il modello delle scuole di Design legate ai distretti debba essere valorizzato e promosso”. Nicola Neri, Ceo di Ipsos, ha riportato che “secondo la nostra Indagine Be-Italy, complessivamente le aziende ed i prodotti italiani godono di una valutazione positiva sia in assoluto (8 su 10 molto o abbastanza positive) sia nei confronti delle altre aziende dei mercati europeo, asiatico e nordamericano”. Moda, enologia e turismo sono i settori nei quali viene riconosciuta l’alta qualità dei prodotti italiani, seguono poi l’agroalimentare ed arte e cultura. L’Italia “è il paese per antonomasia della moda e del design con uno dei patrimoni monumentali più grandi al mondo ed una ottima offerta enogastronomica. L’italianità di un prodotto è molto importante e rappresenta un enorme valore nel mondo. Ma nel percepito, quand’è che un prodotto è italiano? In primis quando è lavorato/finito in Italia ed in secondo luogo quando la materia prima italiana. Questo porta alcuni settori ad essere considerati «Made in Italy» per definizione, le eccellenze italiane: moda, design, agroalimentare. La comunicazione di certi brand ha sedimentato in modo forte e inequivocabile, finendo per rappresentare l’italianità nel mondo” ha concluso Nicola Neri. (segue) (Rem)