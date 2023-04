Germania-Francia: ministro Difesa tedesco Pistorius, dichiarazioni di Macron “infelici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha criticato come “infelici” le dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, sulla questione di Taiwan secondo cui l'Ue non deve essere “un vassallo degli Stati Uniti”. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, l'esponente del governo federale ha affermato: “Non siamo mai stati in pericolo di divenire o essere vassalli degli Stati Uniti”. Pistorius ha aggiunto che l'Ue deve essere “capace di parlare” in politica estera, ma anche di sicurezza, e “trovare le proprie posizioni in coordinamento con l'alleato transatlantico, gli Usa”. Per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), “questo è il nostro compito”. Pistorius ha quindi evidenziato che non aiuta innescare divisioni tra Ue e Stati Uniti, perché “alla fine” a trarne vantaggio è “soltanto la politica estera della Cina”. (Geb)