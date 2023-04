Brasile: banca statale Caixa annuncia riduzione tassi prestiti piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale brasiliana Caixa economica federal (Caixa) ha annunciato che rinegozierà i prestiti già concessi a 2,1 milioni di micro e piccole imprese (Mse) offrendo una riduzione significativa dei tassi di interesse applicati. Lo riferisce l'istituto di credito in una nota. La riduzione sarà possibile grazie a un accordo firmato con la Confederazione delle associazioni commerciali e imprenditoriali del Brasile (Cacb). "Caixa sta tornando a svolgere un ruolo importante a sostegno dei programmi sociali del governo, come Minha Casa Minha Vida e Bolsa Familia, e torna a concedere attenzione allo sviluppo del Paese attraverso il sostegno al settore produttivo. Abbiamo bisogno di credito per produrre", ha riferito la presidente di Caixa, Rita Serrano. (segue) (Brb)