Usa: leader repubblicano McConnell tornerà al Senato la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, tornerà al Congresso lunedì prossimo, dopo una pausa di quasi un mese. In un messaggio pubblicato su Twitter, il senatore del Kentucky ha dichiarato di essere “ansioso di tornare al Senato: abbiamo molto lavoro da fare, e molte battaglie da portare avanti per il bene dei cittadini”. McConnell è stato ricoverato in ospedale il mese scorso dopo una caduta avvenuta durante una cena a Washington, che gli ha causato una commozione cerebrale e una frattura ad una costola. L’incidente lo ha costretto a rimanere finora a casa per seguire un processo di riabilitazione. (Was)