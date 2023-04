Qatar-Bahrein: Usa, bene accordo per ripristino delle relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con le autorità di Qatar e Bahrein, le quali hanno raggiunto un accordo per il ripristino dei rapporti diplomatici bilaterali. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha valutato positivamente questo “cruciale passo in avanti verso una regione più integrata, stabile e prospera”. Gli Stati Uniti, si legge nel documento, continueranno a lavorare con i partner in Medio Oriente per fare sì che la regione sia sempre più integrata e pacifica. (Was)