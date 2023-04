Imprese: Urso, non c'è futuro senza siderurgia, aumenterà capacità produttiva Ast di Terni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Pensare a un futuro senza siderurgia “significa immaginare il secondo Paese manifatturiero d’Europa che rinuncia alla sua vocazione”. Lo dichiara il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista rilasciata al direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande, che verrà pubblicata domani dal quotidiano umbro. Il ministro proprio domani è atteso a Terni, città dove ha sede l’Ast, una delle più importanti acciaierie italiane, per una visita che aprirà la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Orlando Masselli. Probabile anche un incontro con la proprietà e i dirigenti della storica acciaieria ternana. “A Terni – annuncia il ministro al Corriere dell’Umbria – vogliamo aumentare la capacità produttiva dello stabilimento e ripristinare le produzioni di qualità che negli anni sono state abbandonate, come l’acciaio elettrico e l’acciaio magnetico”. (segue) (Rin)