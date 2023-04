Colombia: presidente venezuelano Maduro in visita nel Paese nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri colombiano, Álvaro Leyva, ha annunciato che il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si recherà in visita in Colombia nelle prossime settimane. La visita, riferisce la stampa colombiana, servirà per discutere i dettagli della Conferenza internazionale sul Venezuela che il governo della Colombia intende realizzare a Bogotà il prossimo 25 maggio. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Gustavo Petro per rivitalizzare il dialogo tra governo e opposizione venezuelane in corso a Città del Messico. (Mec)