Moldova: corte d'appello condanna leader opposizione Sor a 15 anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale d'appello di Chisinau ha condannato in contumacia a 15 anni di reclusione Ilan Sor, imprenditore e leader del Partito Sor, all'opposizione in Moldova, in relazione al caso di appropriazione indebita di un miliardi dollari dal settore bancario nazionale. La sentenza della corte conferma la condanna a Sor per i reati di frode e riciclaggio ma di fatto raddoppia da sette a 15 anni la pena detentiva rispetto al verdetto espresso in primo grado nel 2015. La corte d'appello ha anche ordinato la confisca di beni dell'imprenditore, attualmente in Israele, per un valore equivalente a 277 milioni di dollari. Fra i primi a commentare la sentenza, la presidente Maia Sandu, secondo cui la sentenza è un atto fondamentale per dimostrare come nel Paese sia garantito il rispetto della giustizia. "Questo verdetto era necessario per i nostri cittadini, in modo che coloro che hanno rubato restituissero i soldi e che fosse fatta giustizia ", ha detto Sandu in un post sui suoi profili social. Negativa, invece, la reazione di Sor. "Questa sentenza non mi preoccupa minimamente e non la rispetterò", ha scritto l'imprenditore su Facebook. "Sarà revocato due giorni dopo la sostituzione dell'attuale regime", ha aggiunto Sor. (Rob)