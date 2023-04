Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius ribadisce no a fornitura caccia occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha ribadito il rifiuto della Germania a fornire caccia di fabbricazione occidentale all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. “Per noi, il dibattito non si pone”, ha dichiarato l'esponente del governo federale da Bamako dove è in visita. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Pistorius si è espresso a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Germania alla Polonia per il trasferimento all'Ucraina di cinque caccia Mig-29 di produzione sovietica, già in servizio nell'aeronautica della Repubblica democratica tedesca. Nel 2022, il governo federale ha venduto 23 di questi aerei alla Polonia che, per fornirli all'Ucraina, necessitava dell'approvazione di Berlino. La domanda presentata oggi da Varsavia è stata accolta dal ministero della Difesa tedesco in poche ore. Secondo Pistorius, ogni aiuto rapido per l'ex repubblica sovietica è importante e ciò vale in particolare per i Mig-29 “perché possono essere utilizzati immediatamente dalle forze armate ucraine, perché sono conosciuti, perché possono essere fatti volare subito, perché sia ​​​​la manutenzione sia la riparazione e la manutenzione possono essere eseguite quasi senza soluzione di continuità e senza interruzioni”. Come evidenziato dal ministro della Difesa tedesco, “niente di tutto questo si applica agli aerei occidentali, specialmente quelli che abbiamo in Germania”. Pertanto, ha infine affermato Pistorius, “questo dibattito per noi non si pone”. (Geb)