Italia-Usa: Giorgetti incontra segretaria al Commercio, focus su Ucraina e produzioni strategiche

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha avuto un colloquio “lungo e cordiale” con la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, nel quadro della sua visita a Washington per le riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale. L’incontro, riferisce una nota, ha rappresentato una occasione per fare il punto sulla situazione in Ucraina, sugli investimenti necessari per la ricostruzione e sugli equilibri geopolitici internazionali. Le parti, inoltre, hanno ribadito la volontà di promuovere la collaborazione tra Europa e Stati Uniti sul piano economico, dedicando particolare attenzione ad alcune produzioni strategiche che, secondo il ministro, pongono “anche una questione di sicurezza nazionale”. Giorgetti ha anche ribadito l’ambizione dell’Italia di essere “protagonista nell’era della transizione ecologica, facendo da ponte tra Africa ed Europa per quanto riguarda l’energia pulita”. (Was)