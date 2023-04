Milano: Al via ciclo di incontri 2023 su design e sostenibilità organizzato dal gruppo Monrif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’integrazione tra la sostenibilità, il design made in Italy e i distretti è stato al centro del primo appuntamento del ciclo di incontri 2023 "Il design del futuro: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy" si è svolto oggi allo IED di Milano, inaugurato dalle testate del Sistema QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Il primo incontro, "Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere”, organizzato da Agnese Pini - direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ha dato voce ai principali attori e ai protagonisti delle specifiche realtà industriali che costituiscono il tessuto produttivo alla base dello sviluppo dell’intera economia italiana, in un confronto moderato dal responsabile di QN Economia Sandro Neri. Il design “unisce insieme, in maniera altissima, la creatività, il genio e quindi anche i giovani” ha spiegato Agnese Pini, inoltre “muove un indotto pazzesco”. Per Pini, il design “è un racconto di storie piccole diventate grandi” e il giornalismo “riesce a portare il design a un grande pubblico perché ne racconta le straordinarie storie”. Un principale focus è stato dedicato alle politiche di sviluppo dell’Unione Europea, che si sono poste l'obiettivo di far leva sull’innovazione e la sostenibilità per spingere le imprese e gli Enti a realizzare prodotti innovativi e sviluppare progetti di pianificazione strategica di gestione del territorio. I distretti rappresentano uno dei maggiori punti di forza forza del sistema produttivo italiano e si configurano come sistemi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione, e dall'elevata specializzazione. Milano “è la casa del Design e il design è di casa a Milano, tanto da renderla la vera capitale nel mondo per questo settore, lo vediamo anche dal fermento e dal seguito, anche internazionale, che ha la settimana che è alle porte, quella del Salone del Mobile e della Milano Design Week, dedicata proprio al ‘ben fatto’, al progetto e al Made in Italy” ha evidenziato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano con delega a Moda e Design. Si tratta, infatti, di un settore “fondamentale per l’economia della nostra città, oltre che a livello nazionale, capace di creare lavoro, innovazione e anche di cogliere nuove sfide, come sono ad esempio la sostenibilità e la formazione delle nuove generazioni, necessaria per ridurre il più possibile il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro” ha concluso. (segue) (Rem)