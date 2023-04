Brasile-Cina: ministro Finanze, imprese cinesi e-commerce praticano concorrenza sleale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha affermato che alcune società cinesi di e-commerce praticano "concorrenza sleale" a danno di società brasiliane eludendo le regole di importazione. In un'intervista a "GloboNews" a margine di uno degli eventi cui ha partecipato nel corso della visita di stato in Cina del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, Haddad ha riferito di voler porre fine alla norma che prevede l'esenzione per privati cittadini dal pagamento delle tasse per le rimesse internazionali inferiori a 50 dollari (circa 250 real). "Il vantaggio, esclusivo per le persone fisiche, è stato utilizzato in modo improprio da società che vendono prodotti su Internet. Ciò che viene denunciato da alcune aziende brasiliane secondo cui viene praticata una sorta di concorrenza sleale da parte di alcuni siti", ha detto. Per questo motivo il governo propone una modifica delle attuali regole per impedire che le aziende approfittino della vulnerabilità del sistema a proprio vantaggio e per combattere l'evasione fiscale nel commercio elettronico. Il ministro ha anche sottolineato che l'intenzione del governo è impedire il contrabbando e scoraggiare gli acquisti da aziende che non rispettano i diritti del lavoro.(Brb)