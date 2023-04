Terzo Polo: Boschi (Iv), Calenda ha avuto paura congresso vero, si aspettava incoronazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità sulla rottura con Italia viva “è che Calenda ha scelto di non fare più il partito unico perché ha avuto paura di affrontare un congresso vero, aperto e inclusivo”. Lo ha dichiarato la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, ospite di “Porta a porta”, su Rai Uno. “Noi – ha proseguito – abbiamo chiesto di fare un partito davvero aperto che non fosse la somma di Azione e Italia viva. Ma come può nascere un partito che sia democratico senza il confronto dal basso? L'alternativa ai congressi territoriali sono le nomine dall'alto e forse Calenda si aspettava un'incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà uno solo a Londra il 6 maggio". (Rin)