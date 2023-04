Usa: democratici scrivono a TikTok dopo audizione Ad, domande rimaste senza risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo democratico nella commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti, Frank Pallone, ha scritto una lettera all’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, a cui ha chiesto di dare riscontro alle “domande rimaste senza risposta” dopo l’audizione che ha avuto luogo il mese scorso, riguardo alla protezione dei dati degli utenti e alla sicurezza dei minori sulla piattaforma cinese. Nella lettera, il deputato democratico ha affermato che il Congresso “sperava di ottenere risposte in grado di sopire le nostre preoccupazioni durante l'audizione, ma sfortunatamente molte delle nostre domande sono rimaste senza risposta”. Pallone ha chiesto all’amministratore delegato di rispondere entro il prossimo 27 aprile. In particolare, i democratici hanno chiesto più dettagli in merito al modello utilizzato da TikTok per la raccolta e l’utilizzo dei dati personali degli utenti. La notizia arriva dopo che Shou Zi Chew ha parlato di fronte alla commissione il mese scorso, alla luce delle preoccupazioni del Congresso relativamente ai rischi per la sicurezza nazionale derivanti dall’utilizzo della piattaforma, di proprietà della società cinese ByteDance, da parte dei cittadini Usa. (Was)