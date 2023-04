Usa: Casa Bianca su legge contro aborto in Florida, estrema e pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge approvata dalla camera bassa dell’Assemblea legislativa della Florida, che vieta l’aborto nello Stato dopo la sesta settimana di gravidanza, è una misura “estrema e pericolosa”. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Si tratta di una misura che va a scapito delle libertà fondamentali, e assolutamente non allineata con quello che pensano i cittadini”, ha detto. (Was)