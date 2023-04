Terzo Polo: Calenda, in accordo c’era impossibilità fare lobbista se si ricopre ruolo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “L'accordo che ho proposto a Renzi prevedeva l'impossibilità di fare il lobbista se si ricopre un ruolo pubblico”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Otto e mezzo”, su La7. “Mentre eravamo alleati – ha proseguito – ho sempre detto che non ero d'accordo ma che poteva fare quello che voleva finché non saremmo stati insieme nel partito unico”. “Ho sempre detto e confermo che non condivido e sono pronto a votare una legge che vieti di fare lobbying se si siede nelle istituzioni nazionali e internazionali”, ha concluso. (Rin)