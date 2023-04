Milano: Al via ciclo di incontri 2023 su design e sostenibilità organizzato dal gruppo Monrif (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Responsabile Direzione Imprese e Global Transaction, Bper Banca, main partner di tutto il ciclo QN Distretti, Davide Vellani, ha osservato come “il Design coniugato con la Sostenibilità può essere in questo senso un settore chiave su cui stimolare il rilancio del Made in Italy", per questo ha sottolineato che “Vogliamo intercettare le occasioni di sviluppo che via via si presentano negli scenari economici, per esempio le opportunità offerte dal Pnrr e dai mercati internazionali, che esprimono potenziali che vogliamo intercettare insieme ai nostri clienti”. “Il 95 per cento delle imprese ha meno di dieci addetti. L’artigianato è sempre più un elemento trainante del nostro paese" ha aggiunto Mauro Sangalli, Segretario Generale Casartigiani Lombardia, partner dell’appuntamento milanese. In particolare, Luca Raffaele, Direttore Generale NeXt - Nuova Economia per Tutti, ha riportato l’attenzione su come in Italia “abbiamo bisogno di nuovi modelli distrettuali, non solamente legati alle logiche territoriali, ma in grado di unire sostenibilità, know how e innovazione tecnologica. Il Distretto Diffuso rappresenta una possibile soluzione a questa sfida e un metodo di lavoro delle Comunità dove profit e non profit si incontrano per lavorare insieme” ha concluso. Un altro elemento importante è stato riportato da Ilenia Brenna, Direttore Enaip Cantù-Como, perché oggi il sistema produttivo “cerca sempre di più addetti. Il ruolo della formazione professionale oggi è più che mai fondamentale per formare Tecnici che possano essere capaci di realizzare prodotti di eccellenza all’interno delle aziende leader del settore del mobile”. (Rem)