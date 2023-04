Usa: Gentiloni, Cina e Russia sempre più aggressive, globalizzazione vacilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione di modelli democratici su scala mondiale ha avuto una inversione di tendenza, con numerosi attori globali, come Cina e Russia, che stanno diventando sempre più repressivi sul piano domestico e aggressivi su quello internazionale. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che oggi ha partecipato ad un evento alla John Hopkins University a Washington. “Le tensioni commerciali si stanno acuendo, soprattutto tra Stati Uniti e Cina, e la globalizzazione sta vacillando: tutti trend che sono stati accelerati dalla guerra in Ucraina”, ha detto. (Was)