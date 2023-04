© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti militari all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, non sono “un regalo, ma un investimento per la democrazia e la sicurezza globale”. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante un incontro a Washington con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto. (Was)