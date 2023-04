Usa: delegazione a Riad, focus su sicurezza regionale ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, è arrivato oggi in Arabia Saudita insieme al rappresentante Usa per le infrastrutture globali e la sicurezza energetica, Amos Hochstein, per incontrare una serie di alti funzionari del governo di Riad. Lo hanno confermato alcune fonti anonime al portale di informazione “Axios”, ricordando che si tratta della visita più importante organizzata da rappresentanti dell’amministrazione Biden nel Paese, dopo le rinnovate tensioni che hanno interessato il rapporto tra i due Paesi a seguito dei nuovi tagli alla produzione di petrolio annunciati dall’Opec. McGurk e Hochstein avrebbero incontrato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, con cui avrebbero discusso il futuro del coordinamento bilaterale su una serie di temi strategici internazionali. Ci sarebbero in programma anche colloqui con altri funzionari sauditi, dedicati soprattutto alla sicurezza regionale, al conflitto in Yemen e all’appianamento delle tensioni tra Washington e Riad. (Was)