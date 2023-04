Usa: Pentagono su fuga documenti riservati, atto criminale deliberato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente fuga di centinaia documenti classificati del dipartimento della Difesa Usa, contenenti informazioni sul conflitto in Ucraina e da cui emergerebbe lo spionaggio di Washington ai danni di Paesi alleati, rappresenta “un atto criminale deliberato”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando la nostra revisione delle linee guida per la protezione dei materiali classificati: tuttavia, è importante ricordare che norme stringenti in questo campo sono già in vigore, e che quanto avvenuto è una violazione inaccettabile”, ha detto. Le autorità federali hanno arrestato oggi il 21enne Jack Teixeira, militare di servizio nel reparto di intelligence della Guardia nazionale aerea del Massachusetts, che si ritiene sia il responsabile della fuga dei documenti. L’arresto è avvenuto dopo che una squadra del Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha effettuato una perquisizione a casa della madre del ragazzo, coordinatore di un server privato su Discord (applicazione per la messaggistica utilizzata dai videogiocatori online) su cui negli ultimi mesi sono state pubblicate centinaia di fotografie ritraenti i documenti classificati. (Was)