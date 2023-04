© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La camera bassa dell’Assemblea legislativa della Florida ha approvato una proposta di legge per vietare l’aborto nello Stato dopo la sesta settimana di gravidanza. Il testo, passato grazie alla maggioranza dei repubblicani, passerà ora al governatore Ron DeSantis per la firma finale. (Was)