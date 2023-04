© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, visita il parcheggio di via Sebastiano Vinci e successivamente si reca presso il Padiglione 31 del Complesso di Santa Maria della Pietà, dove è stata allestita la sala polifunzionale del Municipio Roma XIV. Parcheggio di via Sebastiano Vinci, ingresso incrocio con via Cesare Lumbroso, Roma (ore 17:30)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori una delibera di urbanistica sulle linee guida per il recupero delle aree degradate e il regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche. Segue l'approvazione dei debiti fuori bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10-15) (segue) (Rer)