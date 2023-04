© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lezione sulla memoria della deportazione di 947 persone del Quadraro avvenuta il 17 aprile del 1944. L'evento è organizzato da Sinistra civica ecologista di Roma, in collaborazione con Cinecittà Bene Comune, Aned - Associazione nazionale ex deportati e Anpi Provinciale di Roma. Interverranno Alessandro Luparelli, capogruppo Sinistra civica ecologista Roma Capitale, Maurizio Mattana, consigliere Sinistra civica ecologista Municipio Roma V; Stefania Ficacci, Storica contemporaneista; Aldo Pavia, vicepresidente Aned Nazionale; Vanda Prosperi, Testimone diretta; Marina Pierlorenzi, Anpi Provinciale Roma. Casa della Memoria e della Storia, via San Francesco di Sales 5, Roma (ore 11)- Evento dal titolo “Pandemia, qual è la verità? Confronto tra due grandi direttori”. Interverranno il consigliere capitolino Fabrizio Santori, il consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale, Antonio Giammusso, e i giornalisti Mario Giordano e Antonio Padellaro. Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, via IV Novembre 119 A, Roma (ore 17:30) (segue) (Rer)