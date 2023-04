© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Concerto d'archi "Note di Terapia" presso l'Ospedale Santo Spirito di Roma. L'evento è promosso dalla Uoc medicina interna e vede il coinvolgimento degli allievi del Conservatorio di Santa Cecilia, del Liceo Giordano Bruno di Roma e del Conservatorio di musica di Neuchatel, Svizzera. Il concerto si terrà in contemporanea in due posti distinti: presso la sala somministrazione Dh Medicina interna/OncoEmatologia riservato solo per i pazienti e gli operatori e nel chiostro dei Frati, aperto invece a tutto il pubblico interessato. Ospedale Santo Spirito, Roma (ore 10:30)- Sit in contro lo spaccio e le rapine indetto dai comitati Salviamo il Pigneto e Parco del Torrione. Appuntamento in via Prenestina 77 a Roma (ore 19)- A conclusione delle celebrazioni del suo 171esimo Anniversario, la banda musicale della Polizia di Stato si esibirà in un concerto che vedrà la partecipazione di Serena Autieri e del soprano Maria Agresta. Presenterà la kermesse musicale Paola Saluzzi. Saranno presenti all'evento il ministro dell'Interno e il capo della Polizia. Teatro dell'Opera, Roma (ore 20:30) (Rer)