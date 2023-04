Milano: Sala, per ripulire statua in Duomo servirà una gara, non abbiamo strumenti adatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ripulire la statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo imbrattata da da due attivisti di Ultima Generazione il 9 marzo scorso, con gli strumenti "che sono a nostra disposizione, non riusciamo a ripulirla. Quindi dobbiamo fare una gara". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione di MiArt. Commentando il gesto il sindaco ha poi sottolineato che "quando si arriva a questi punti in cui si imbrattano i monumenti in maniera così grave, che crea soltanto danno, anche chi lo fa passa automaticamente dalla parte del torto". (Rem)