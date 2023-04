Mali: ministro Difesa tedesco Pistorius esprime rammarico per ritiro da Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha espresso rammarico per il ritiro del contingente della Germania dalla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma). Allo stesso tempo, l'esponente del governo federale ha definito inevitabile il rimpatrio delle truppe. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Pistorius è intervenuto da Camp Castor, la base presso Gao dove sono di stanza i militari tedeschi inquadrati in Minusma. Dal 12 aprile, Pistorius è in visita in Niger e Mali con la collega della Cooperazione economica e dello Sviluppo Svenja Schulze, allo scopo di ribadire l'impegno della Germania nel Sahel. Per Pistorius, il ritiro delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) dal Mali è inevitabile in quanto i reparti non sono più nelle condizioni di operare come potrebbero. Senza menzionare le vessazioni a cui la giunta militare di Bamako sottopone Minusma né al suo avvicinamento alla Russia, il ministro della Difesa tedesco ha dichiarato che il ritiro della Bundeswehr da Camp Castor sta iniziando. Si tratta di una “operazione logistico-militare” che durerà dai nove ai dodici mesi. Le autorità di Bamako hanno recentemente comunicato che il sostegno al ridispiegamento, per esempio nella messa in sicurezza e nella scorta dei trasporti, sarà scarso o del tutto assente. Pertanto, la Bundeswehr ha previsto che parti significative dell'equipaggiamento e della logistica non verranno riportate in Germania, mentre altro materiale vi rientrerà dopo essere stato trasferito in Niger. (segue) (Geb)