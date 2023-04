Mali: ministro Difesa tedesco Pistorius esprime rammarico per ritiro da Minusma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita a Camp Castor, Pistorius ha reso omaggio a “capacità, competenze ed esperienza” del contingente tedesco, che ha svolto “un ottimo lavoro con molta, molta passione" e vorrebbe “fare più di quanto può al momento” per la stabilizzazione del Mali. L'esponente del governo federale ha quindi espresso profondo rammarico per il ritiro della Bundeswehr da Minusma, evidenziando che non è stato l'impegno in sé a fallire, ma le condizioni sul terreno hanno portato al rimpatrio delle truppe in Gerrmania. Per Pistorius, questo non è un fallimento della politica tedesca e nemmeno della Bundeswehr che “rimarrebbe in Mali se le fosse permesso di fare ciò che è in grado di fare”. A sua volta, Schulze ha dichiarato che, “anche se l'impegno militare finisce, la cooperazione allo sviluppo continuerà” nel Paese del Sahel, da cui i reparti tedeschi inizieranno a ritirarsi dal primo giugno prossimo per completare il rientro graduale e ordinato in Germania entro il maggio del 2024. Il contingente che la Bundeswehr schiera in Minusma ha un limite massimo di 1.400 effettivi. A Camp Castor sono attualmente di stanza 1.270 militari. (segue) (Geb)