Mali: ministro Difesa tedesco Pistorius esprime rammarico per ritiro da Minusma (3)

- Da ultimo, la partecipazione delle Forze armate tedesche alla missione dell'Onu in Mali è stata prorogata dal governo federale fino al 31 maggio prossimo, introducendo la possibilità di un ritiro nel caso in cui la sicurezza delle truppe non sia più garantita. A novembre del 2022, l'allora ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, annunciò che il ritiro della Bundeswehr dal Paese del Sahel sarebbe iniziato “dall'estate del 2023”. A gennaio scorso, Pistorius dichiarò che rimanere in Mali “fino al maggio del 2024 non ha assolutamente alcun senso nelle condizioni attuali”. Da giugno, la Bundeswehr dovrebbe quindi iniziare a smantellare Camp Castor, trasferendo il materiale prima via terra in Niger e da qui in aereo in Germania. Le dimensioni della base in Mali non permettono, infatti, l'atterraggio degli aerei da trasporto. La decisione è frutto di un compromesso raggiunto a dicembre del 2022 tra il cancelliere Olaf Scholz, Lambrecht e la ministra degli Esteri, Annalena Baerbock. (segue) (Geb)