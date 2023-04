Americhe: ambasciatore a Brasilia incontra promotore fronte parlamentare Italia-Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha incontrato il deputato Luiz Fernando Faria, ideatore e promotore del costituendo Fronte parlamentare Italia-Brasile. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia in una nota. L'iniziativa è già stata avviata ed è in corso la raccolta di firme di deputati e senatori di vari partiti con l'obiettivo di raggiungere il quorum delle 171 adesioni necessarie per formare il gruppo. La previsione è di superare le 200 firme. Il Fronte parlamentare dovrebbe essere lanciato in maggio in parlamento. L'Ambasciatore Francesco Azzarello si è vivamente congratulato ed ha calorosamente ringraziato il deputato Faria rappresentante dello stato di Minas Gerais. "La brillante iniziativa si commenta da sé ed è un segnale di particolare attenzione del congresso verso l'enorme collettività italo-brasiliana e la sua altrettanto fortissima realtà economico-industriale-finanziaria, nonché scientifico-culturale, che avrà un interlocutore al massimo livello istituzionale per realizzare un'articolata collaborazione a tutto campo, indispensabile al successo collettivo", si legge nella nota. (Com)