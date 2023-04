Brasile-Canada: viceministra Esteri incontra viceministro Commercio internazionale canadese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura Rocha, ha incontrato il viceministro del Commercio internazionale del Canada, Rob Stewart. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri in cui si evidenzia che "i due si sono occupati di questioni economiche multilaterali, soprattutto nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), oltre che della prossima presidenza brasiliana del G20". "I due hanno evidenziato le opportunità di espansione del commercio tra i Paesi e hanno discusso dei negoziati in corso per un trattato commerciale tra Mercosur e Canada", conclude la nota. Nel 2022, il commercio bilaterale tra Brasile e Canada è stato di 10,6 miliardi di dollari, con un aumento del 40 per cento rispetto all'anno precedente. (Brb)