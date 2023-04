Brasile: banca statale Caixa apre linea di credito agevolata per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale brasiliana Caixa economica federal (Caixa) ha annunciato l'apertura di una linea di credito a tasso agevolato in favore di micro, piccole e medie imprese e per imprenditori individuali (Mei), con fatturato inferiore a 300 milioni di real annuo (55 milioni di euro). Lo riferisce l'istituto di credito in una nota, in cui evidenzia che saranno messi a disposizione complessivamente 3,9 miliardi di real (715 milioni di euro). Il termine per il rimborso del prestito varia a seconda delle dimensioni dell'azienda e arriva fino a 60 mesi (5 anni). Anche il valore del prestito concesso varia in base al fatturato dell'azienda, da 5mila a 5 milioni di real (da 920 euro a 920 mila euro). Il denaro preso in prestito dovrà essere utilizzato in "investimenti, acquisto macchinari e attrezzature, spese operative, pagamento degli stipendi dei dipendenti, acquisto di materie prime e altre merci", conclude la nota. (Brb)