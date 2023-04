Italia-Usa: Giorgetti a Washington, al centro dei colloqui anche energia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso degli Stati Uniti la scorsa estate, con le relative conseguenze per Italia ed Europa, la transizione verde e il Pnrr. Sono alcuni dei temi che hanno caratterizzato il bilaterale tra il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario di Stato Usa per l’Economia, l’Energia e l’Ambiente, Jose Fernandez, a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso a Washington. “L’Italia si candida ad avere un ruolo strategico in vista dell’indipendenza energetica dalla Russia: grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo, il Paese può fare da raccordo per il rifornimento di gas naturale dalle nazioni del Nord Africa”, ha affermato Giorgetti. Si tratta del primo di una serie di bilaterali con i rappresentanti del governo federale Usa per il ministro, arrivato a Washington all’indomani dell’approvazione del Documento economia e finanza (Def). (segue) (Was)