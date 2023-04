Ucraina: Gentiloni, unità dell’Occidente essenziale ma serve una coalizione più larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 ha dimostrato di essere una piattaforma adeguata per coordinare la risposta della comunità internazionale all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che oggi ha partecipato ad un evento alla John Hopkins University a Washington. “L’unità che abbiamo visto finora tra i Paesi occidentali è essenziale, ma per fare progressi su questa e altre questioni globali dobbiamo costruire una coalizione più larga”, ha detto, aggiungendo che la guerra in Ucraina ha determinato “un rimpasto” nelle alleanze tra i Paesi del mondo. Facendo riferimento alla recente risoluzione delle Nazioni Unite per condannare l’invasione, a cui hanno aderito 141 nazioni, il commissario ha ricordato che altre 35 (tra cui Cina, India e Sudafrica) hanno deciso di astenersi. “Solo i membri del G7 hanno annunciato sanzioni alla Russia, mentre alla misura non ha aderito alcun Paese in via di sviluppo, nonostante siano loro i più colpiti dalla crisi alimentare ed energetica”, ha precisato. (Was)