Ue: Gentiloni, costruire nuove barriere commerciali sarebbe un errore

- L'economia europea, orientata alle esportazioni, ha riscontrato grandi benefici grazie alla globalizzazione. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che oggi ha partecipato ad un evento alla John Hopkins University a Washington. “Tornare all’interno dei nostri confini, così come imporre nuove barriere commerciali, sarebbe un errore: dobbiamo lavorare con i nostri partner per fare sì che la globalizzazione sia più sicura, rafforzando la resilienza delle catene di approvvigionamento”, ha detto, sottolineando la necessità, per l’Unione europea, di raggiungere una “autonomia strategica aperta”. (Was)