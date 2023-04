Francia: partecipazione in calo alla dodicesima giornata di proteste contro la riforma delle pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nelle precedenti proteste, anche questa volta si sono verificati violenti scontri a margine dei cortei. A Parigi, dove la prefettura ha annunciato 36 fermi e almeno dieci poliziotti feriti, di cui uno in modo grave, ci sono stati scontri in diversi punti della manifestazione, culminati in pesanti disordini a place de la Bastille, dove il corteo è giunto al termine. Alcuni black bloc hanno attaccato una succursale della Banca di Francia, protetta da un importante cordone di sicurezza formato dalla polizia, che ha fatto ricorso ai gas lacrimogeni per disperdere la folla. Ma i media riferiscono anche di negozi saccheggiati, spazzatura data alle fiamme e barricate innalzate nelle strade. Un gruppo di manifestanti ha invaso per qualche minuto nei pressi degli Champs Elysées la sede di Lvmh, gruppo francese attivo nel settore del lusso, con bandiere e fumogeni. Scene simili anche a Nantes, Bordeaux e Rennes. A Lione un giornalista è stato ferito alla testa dopo essere stato colpito da una manganellata durante una carica. (segue) (Frp)