Francia: partecipazione in calo alla dodicesima giornata di proteste contro la riforma delle pensioni (3)

- La mobilitazione di oggi si è tenuta alla vigilia del verdetto del Consiglio costituzionale, che domani si esprimerà sul testo. I saggi potrebbero convalidarlo in blocco o bocciarlo, anche solo parzialmente. Dopo che questa mattina alcuni manifestanti hanno bloccato l'ingresso del Consiglio costituzionale con della spazzatura, il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha vietato assembramenti nei pressi del palazzo. Ma le manifestazioni continueranno in tutto il Paese. Le autorità si aspettano almeno 131 iniziative tra manifestazioni e raduni. Alle 16:00 il presidente Emmanuel Macron riunirà all'Eliseo i principali esponenti della maggioranza. Ma in caso di approvazione, i sindacati promettono che la contestazione continuerà. "Tutte le tappe saranno decise dall'intersindacale di domani", ha detto la segretaria della Confederazione generale del lavoro (Cgt), Sophie Binet. L'omologo della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), Laurent Berger, ha invece annunciato nuovi "appuntamenti nella strada", annunciando una prossima protesta per il primo maggio. "La lotta sindacale non è ancora terminata", ha detto Berger. (Frp)