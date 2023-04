Irlanda-Usa: Biden, con Dublino "ci accomunano gli stessi valori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo del "venerdì santo", il ruolo del Regno Unito nella situazione di stallo politico del parlamento nordirlandese di Stormont, la guerra in Ucraina e il potenziale economico del partenariato tra Irlanda e Stati Uniti. Sono questi i temi principali affrontati dal presidente statunitense Joe Biden durante il suo discorso odierno al parlamento di Dublino. Il viaggio di Biden nell'isola d'Irlanda coincide con il 25esimo anniversario dell'accordo del "venerdì santo", che "non solo ha cambiato in meglio la vita in Irlanda del Nord, ma ha avuto anche un impatto positivo significativo in tutta la Repubblica d'Irlanda". Facendo tacito riferimento alla Brexit, il presidente statunitense ha affermato che Londra e Dublino dovrebbero lavorare a stretto contatto per mantenere la pace nell'Irlanda del Nord. "La violenza politica non potrà mai prendere piede su quest'isola", ha dichiarato, aggiungendo che "la pace dovrebbe essere ciò che ci guida". (segue) (Rel)