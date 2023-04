Irlanda-Usa: Biden, con Dublino "ci accomunano gli stessi valori" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando proprio dell'importanza della pace, Biden ha dichiarato che il sostegno dell'Irlanda all'Ucraina è "particolarmente significativo", poiché il popolo irlandese "sa cosa significa lottare per la libertà". "L'isola d'Irlanda è sempre stata una voce per la libertà, la cooperazione globale e l'uguaglianza di tutta l'umanità, perché i suoi cittadini ricordano il terribile costo della guerra", ha affermato Biden, che ha poi lodato la cooperazione dell'Irlanda con l'Ue e gli Stati Uniti per "opporsi alla brutale aggressione della Russia" e far sì che il presidente russo Vladimir Putin venga "considerato responsabile per le atrocità della guerra". (segue) (Rel)