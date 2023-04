Irlanda-Usa: Biden, con Dublino "ci accomunano gli stessi valori" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infondendo un senso di speranza per il futuro, Biden ha detto al parlamento irlandese che è importante "sfruttare ciò che è meglio" per la strada da percorrere. E al riguardo, ha dichiarato che Washington rimarrà il "partner più stretto" e il "sostenitore più entusiasta" di Dublino. "Siamo sempre stati partner e continueremo a far crescere la nostra enorme relazione economica come base per la prosperità delle nostre nazioni", ha affermato Biden. Il presidente degli Stati Uniti si recherà ora al Castello di Dublino per partecipare a un banchetto ufficiale con il presidente irlandese, Michael D Higgins, e con il primo ministro Leo Vardakar, con cui ha già parlato oggi. Domani, nell'ultimo giorno del suo viaggio nell'isola, Biden si dirigerà nel nord-ovest della Repubblica d'Irlanda e visiterà il Santuario di Knock: un luogo di pellegrinaggio cattolico romano nella contea di Mayo. Dopo aver trascorso del tempo in un centro culturale locale, Biden si recherà infine nella sua casa ancestrale di Ballina e terrà un discorso nella cattedrale della città. (Rel)