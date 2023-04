© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensiamo di far pagare un pochino in più” ai visitatori per consentire di tenere aperti i siti museali nei giorni di festa “e poi daremo al personale quel quantum in più che abbiamo ricevuto”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “È giusto che il lavoro nei giorni di festa venga retribuito maggiormente”, ha aggiunto. (Rin)