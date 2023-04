Difesa: Rauti, “cordoglio e vicinanza a famiglia vittima. Un commosso abbraccio a nostri paracadusti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, si è detta "profondamente addolorata per la morte del sergente maggiore aiutante Gianluca Spina, paracadutista dell'Esercito, avvenuta oggi in Toscana a causa di un tragico incidente con il paracadute, durante un addestramento". "In questo triste momento di dolore il mio pensiero, insieme ai più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza, va alla famiglia della vittima e ai suoi cari. Stringo in un commosso abbraccio tutti i nostri paracadutisti", ha dichiarato Rauti che, appresa la notizia, si unisce al messaggio di cordoglio del ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Res)