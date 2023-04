Medio Oriente: presidente Israele, impegnati a preservare lo status quo a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è "impegnato a preservare lo status quo presso il Monte del Tempio (Spianata delle moschee per i musulmani) e la moschea di Al Aqsa – a Gerusalemme -, e a garantire calma, tranquillità e sicurezza a tutti i fedeli". Lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, durante una visita nella città araba di Shfaram in occasione del mese sacro di Ramadan, in cui i musulmani digiunano dall’alba al tramonto. La visita giunge a pochi giorni dagli scontri tra agenti di polizia israeliani e palestinesi all'interno della moschea, che hanno causato un clamore più ampio nel mondo arabo. “Spero che il mese di Ramadan colmi i divari, abbassi le fiamme e guarisca le ferite”, ha aggiunto Herzog. Per il capo dello Stato israeliano, "è importante per me sottolineare e insegnare a tutto il pubblico israeliano l'importanza di questo mese, un mese di benevolenza, un mese in cui non dovremmo parlare di rabbia e violenza". Mercoledì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha vietato ai fedeli ebrei di recarsi alla Spianata delle moschee fino alla fine del Ramadan (20 aprile), nonostante l'opposizione del suo ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. (segue) (Res)